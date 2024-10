Dove vai hai paura? ; Orlando | Si è passati a Donald Bucci

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Vieni quavai hai?". E la replica: "no io non hodi nessuno". Frasi dette durante una lite in qualche bar malfamato? Macché, a parlare sono i due principali candidati alla presidenza della Regione, prima Marcoper il centrodestra, poi Andreaper il centrosinistra