Dopo il 3 a 1 non ci possiamo sciogliere e mi assumo la responsabilità di quanto è successo

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Terza sconfitta di fila per il Cittadella, questa volta contro il lanciatissimo Sassuolo. Mister Gorini non nasconde frustrazione e delusione nel difficile post match del Mapei Stadium in conferenza stampa: «Il Sassuolo è una squadra forte, ma se poi gli regali due gol come i primi due diventa