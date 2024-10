Dopo il 15enne accoltellato deciso in prefettura un potenziamento dei controlli in centro e nelle aree della movida

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di sabato 5 ottobre 2024) Riunione tecnica delle forze di polizia ina Pescaral’accoltellamento in via Firenze di un ragazzo di 15 anni.Il prefetto Flavio Ferdani ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia in merito all’accoltellamento delavvenuto nella serata del