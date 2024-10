Domenica In gli ospiti di Mara Venier il 6 ottobre 2024 | scaletta e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 5 ottobre 2024), dalle 14 alle 17:10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la quarta puntata diIn, condotta da.Il talk su Ballando con le stelleTanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla