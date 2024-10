Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 5 ottobre 2024) IN campo quattro grandi che hanno fatto la storia del calcio della Capitale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore Unvero ma con il sorriso e in amicizia. E' in programmaa ora di pranzo (dalle 14 in poi) la sfida speciale atra quattro grandi ex calciatori