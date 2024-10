Difesa Ferragni non escludiamo interrogatorio dai pm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non è escluso che Chiarachieda alla Procura di Milano di essere interrogata per dare la sua versione e spiegare che le accuse che le sono state mosse non hanno alcun fondamento e ribadire che si è trattato di "un errore di comunicazione". All'indomani della chiusura delle indagini in cui l'influencer, con l'allora suo braccio destro, Fabio Damato, e con altre due persone risponde di truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua, la linea difensiva assume sempre più contorni definiti. "Con i pubblici ministeri terremo un confronto aperto - spiega l'avvocato Giuseppe Iannaccone, che col collega Marcello Bana difende- e non escludo un confronto personale da parte di Chiara". Un confronto che potrebbe diventare un 'passaggio obbligato' per cercare di far cambiare idea ai pm e ottenere una richiesta di archiviazione.