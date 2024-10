Da Peschici alla Turchia inseguendo un sogno | Bonsanto vola alla Coppa del Mondo di Windsurf

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ultimo Impegno stagionale per l’atleta pugliese ITA 2811 Michele, in partenza per laAlaçat?- Çe?me dove, dal 9 al 13 Ottobre, i 100 migliori Riders Mondiali della categoria Junior & Youth si sfideranno per conquistare ladelnella Categoria Slalom.