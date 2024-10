“Da 6 anni vivo in Kenya Qui ho scoperto l’hakuna matata e me ne sono innamorata” | la storia di Serena

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 5 ottobre 2024), 32, è nata e cresciuta in un piccolo paese vicino a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Seifa ha deciso di trasferirsi in, a Watamu. A Fanpage.it ha raccontato la sua: "Quello che mi ha affascinato da subito è stato lo stile di vita di questo Paese, è stata una cosa viscerale".