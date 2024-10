Cori contro Tajani Salvini a Lega giovani | Non stiamo giocando Lui e Meloni amici e alleati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bergamo, 05 ottobre 2024 “Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico”. Lo dice Matteoa proposito deiAntonionel corso della manifestazione deia Pontida. Non, non possiamo scherzare. Gli avversari non sono in maggioranza, sono fuori. Antonioè un amico e un alleato, come Giorgia”. Lo dice Matteodurante il suo intervento alla manifestazione deidellaa Pontida.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev