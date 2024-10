Conte? Oggi qui per festeggiare un grande percorso | referendum Autonomia Schlein glissa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il comitato promotore delcontro l'differenziata si è riunito al Centro Congresso Frentani per la prima assemblea dopo ilsuccesso della raccolta firma (1milione e 300 mila). Una festa rovinata, in parte, dai risvolti politici legati alle trattative sulle alleanze nel centro sinistra su cui si sta consumando una sfida che lascerà cicatrici. Giàinfatti a far notare la sua assenza è Giuseppe("troppo breve il preavviso"). Sul tema la segretaria del Pd, Elly, interrogata dai giornalisti, ha preferitore e cambiare discorso: "siamo qui perunreferendario che ha portato alla raccolta di 1 milione e 300 mila firme, adesso la vera sfida è portare a votare i cittadini".