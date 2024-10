Consulta | da Amato a Flick la lunga lista di giudici di sinistra che Elly finge di dimenticare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alla, il primo partito italiano, che conta sul voto di un elettore su tre, non può rivendicare l’elezione di un giudice. La singolare pretesa viene espressa in queste ore dal Pd e da Avs, con accorati appelli alla mobilitazione. Appelli che sembrano un copia incolla dei lamenti su TeleMeloni contro la maggioranza che ha osato indicare dirigenti, per la prima volta non avallati dalla, ad amministrare la Rai.