Conceicao ha CONVINTO la Juve | tutto pronto per il RISCATTO in quella data! Gli ULTIMI AGGIORNAMENTI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024)halailin! Glisul mercato bianconero Arrivanomolto importanti per quanto riguarda il futuro di FranciscoÂ. Per l’esterno, arrivato in estate dal Porto con la formula del prestito secco, lasi era riservata già in estate una sorta di prelazione per il. Secondo