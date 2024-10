Con l’energia pulita raddoppiano i costi delle bollette degli inglesi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inchiesta dello «Spectator» sui disastri di Ed Miliband: elettricità schizzata dal 2019 per la corsa al verde. Ma i laburisti non si fermano. Altra tegola: le ristrutturazioni green graveranno per 10.000 sterline a famiglia.