Come l’intelligence plasma il mondo di oggi Parla Salvatori ex Aise

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di sabato 5 ottobre 2024) Paolo, nato a Roma nel 1954, dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche entra a far parte dell’Amministrazione dello Stato nel settore del Commercio internazionale. Transitato ben presto negli Apparati di sicurezza nazionali, è stato impegnato per quasi tre decenni nel contrasto a minacce particolarmente insidioseil traffico di tecnologie sensibili, la proliferazioneildi(ex) InsideOver.