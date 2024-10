Coda chilometrica per entrare alla festa degli 883 con Max Pezzali video

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dall'11 ottobre debutterà la serie “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia883” su Sky.In occasione dell'esordio del serial tv prodotto da Sky Studios e Groenlandia, il 4 e il 5 ottobre in centro a Milano dalle 10 in via Celestino 9, Sky e Now hanno organizzato una due giorni (Milanotoday)