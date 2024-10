Cobolli-Wawrinka oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Stannel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il giovane capitolino è la ventottesima testa di serie e ha potuto usufruire di un bye all’esordio. Ora per lui c’è il suggestivo incrocio con il veterano svizzero, ex numero tre del ranking mondiale e vincitore in carriera di ben tre prove dello Slam, al via grazie ad una wild card e che al debutto ha piegato in due tie-break il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard. I due giocatori incrociano le racchette per la prima volta, conche partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers.