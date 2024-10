Ciro Giorgio e la festa per il suo ritorno dalla tournée negli USA

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pronto per festeggiare il suodall’ennesimaStati Uniti d’America e il consueto successo alladi San Gennaro di Las Vegas, l’attore, regista e direttore artistico del popolare locale “Arts Cafe” in via San Giuseppe de Nudi,, ha organizzato per sabato 5 ottobre alle ore 21.00 un fantasioso evento diviso