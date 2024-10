Cina | Associazione auto tedesca critica dazi Ue su veicoli elettrici

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Berlino, 05 ott – (Xinhua) – L’Unione Europea ha votato ieri l’imposizione disulle importazioni di(EV) cinesi, una mossa che ha suscitato le critiche di Hildegard Mueller, presidente dell’dell’industriamobilistica (VDA). In una dichiarazione, Mueller ha affermato che la mossa segna un passo indietro per la cooperazione globale, invitando le due parti a proseguire i negoziati e a evitare ulteriori escalation e potenziali conflitti commerciali. Ha lodato la posizione della Germania contro l’imposizione, definendola “il segnale giusto”. “La decisione del governo tedesco e’ lodevole. In una questione cosi’, ha difeso fermamente gli interessi dell’Europa e dell’industriamobilisticavotando decisamente ‘no'”, ha dichiarato Mueller.