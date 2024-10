Cina | 5 358 societa’ quotate sul mercato azionario alla fine di agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pechino, 05 ott – (Xinhua) –dello scorso, lesulnazionale cinese ammontavano a circa 5.358. Lo sostiene l’Associazione cinese per lepubbliche. Le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino avevano rispettivamente 2.268, 2.839 e 251 aziende, stando ai dati dell’associazione. Le holding statali e non statali rappresentavano rispettivamente il 27% e il 73% di queste, con i settori manifatturiero e dei servizi di trasmissione di informazioni/software/tecnologia dell’informazione, nonche’ il commercio all’ingrosso e al dettaglio, come primi tre settori in termini di numero di, hanno mostrato i dati. Tre province, cioe’ Guangdong, Zhejiang e Jiangsu, hanno contribuito al 42,48% del numero totale disulcinese.