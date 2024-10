Che Tempo Che Fa | new entry nel cast fisso Ecco tutti gli ospiti della prima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 5 ottobre 2024) CheChe Fa dà il via alla sua seconda stagione sul Nove. Fabio Fazio torna, sempre affiancato da Luciana Littizzetto con Filippa Lagerbäck, con un ricco parterre die newnelchi ci sarà alla. CheChe Fa:glidi domenica 6 ottobre 2024 Oltre a Damiano David dei Maneskin, che canterà per lavolta in TV il nuovo brano che apre la sua carriera da solista, Fazio accoglierà in studio Amadeus, il nuovo acquisto del Nove, Claudio Bisio e Monica Maggioni. Interverranno i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Antonio Di Bella, Massimo Giannini, Michele Serra, il palestinese Sami Al-Ajrami e Davide Lerner, autore del saggio Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza. Newneldi CheChe Fa è Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social.