Centrosinistra Bonelli Avs | Dopo Regionali necessario chiarimento su alleanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Serve uncon il Pd su Renzi? “Tutti noi dobbiamo far vincere i nostri candidati alle, Orlando, de Pascale e Proietti. Dobbiamo essere concentrati a far vincerediperché c’è una intesa programmatica sui territori.le elezioniperò credo sia opportuno avviare unperché il governo del Paese passa per programmi credibili e persone credibili che portano avanti il programma. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel Paese e bisogna fare i conti con questo. Non è polemica, è un tema politico, e dobbiamo discuterne insieme”. Lo ha detto il portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs Angelo, a margine dell’Assemblea del comitato referendario contro l’Autonomia.