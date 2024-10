Caorle questo weekend i campionati italiani cadetti di Atletica

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024)fine settimana, 5 e 6 settembre, aoltre 900 atleti e 21 rappresentative regionali si sfidano nella 51^ edizione dei, l’appuntamento che mette in mostra il futuro dell’italiana e assegna le maglie di campione italiano under 16 e i trofei per regioni. In