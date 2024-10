Cade mentre cerca funghi interviene l' elicottero

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Soccorsi in azione ancora una volta a Neirone e anche in questo caso per untore di, vittima di una caduta, stesso copione di quanto accaduto sabato scorso.Oggi l'allarme è scattato poco dopo le 9 e sul posto sono intervenuti automedica Tango 1, ambulanza della Croce Rossa di