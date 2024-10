Bastianini sul podio della Sprint race Bagnaia sul gradino più alto accorcia il gap con Martin

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 5 ottobre 2024) Garaal cardiopalma sulla pista di Motegi, in Giappone, dove un indiavolato Pedro Acosta getta alle ortiche una vittoria sicura regalando alla Ducati una tripletta. La gara si corre su una pista umida e difficile, ma non in condizioni tali da imporre le gomme rain. Al via scattano bene