Ballando con le stelle lo scontro Lucarelli-Bruganelli

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo visto tanti concorrenti che ballano male". Tra Selvaggiae Sonia Burganelli va in scena il primocon le. "Succede una cosa strana. Non sei la prima che arriva e non è un'etoile. Tu sei una donna di grande personalità, ma in pista sparisce la tua personalità", dice (periodicodaily)