BALLANDO CON LE STELLE | BARBARA D’URSO PROTAGONISTA ASSOLUTA TRA INTERVISTA E BALLI

(Di sabato 5 ottobre 2024) Èla ballerina per una notte nella seconda puntata dicon le, lo show dance condotto da Milly Carlucci in onda sabato 5 ottobre dalle 20.35 su Rai1. L’ex padrona di casa di “Pomeriggio Cinque”, che da diversi mesi manca dalla Tv, verràta da Milly Carlucci e si esibirà in una Bachata, danzando sulle note di “Todo de me” versione spagnola della hit “All of me”, e in una Salsa sulle note di “Azafata”.avrà come partner Gianni Scandiffio, tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva.