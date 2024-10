Baby Gang i guai giudiziari non sono finiti | rischia una condanna a sei mesi per le serate in piazza Cappuccini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lecco – Chiesta una nuovaper, nome d’arte del trapper Zaccaria Mouhib, per gli episodi accaduti il 25 luglio e il 27 agosto 2021, durante leinper la promozione del videoclip “Lecco city” e il disco “Delinquente”. Assieme a un altro trapper Omar Bayouda, in arte Escomar, il notissimoaveva organizzato due eventi, richiamando centinaia di giovani, utilizzato fuochi pirotecnici non autorizzati e all’arrivo della Polizia di Stato, i due li avrebbero minacciati. Inoltreavrebbe risposto minacciosamente sul proprio profilo Instagram al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore di Lecco. Il Pm Mattia Mascaro ha chiesto ladei due, non presenti in aula, a 6e 15 giorni per, e 20 giorni per Escomar.