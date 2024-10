Avevano alle spalle già 37 truffe ad anziani nuovo arresto per altri due episodi

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 5 ottobre 2024) LECCE –spben trentasetteai danni di persone anziane commesse in tre regioni diverse, la maggior parte nelle Marche, cinque in Abruzzo e altre sei in Puglia (di cui una a Sternatia). Insomma, due specialisti, professionisti del settore, se così si può dire. E ora, oltre