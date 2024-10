Autonomia | Bonelli Avs battaglia avanti con contributo di tutti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (LaPresse) – Le tensioni nel campo largo mettono a rischio larefendaria? “Assolutamente no”, per il portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs Angelo. “Oggi – ha detto a margine dell’Assemblea del comitato referendario contro l’– è una giornata importante. Conte oggi non c’è, avrà i suoi motivi. Fratoianni non c’è perché impegnato in altri eventi politici. L’impegno di chi ha sottoscritto il referendum c’è tutto”.