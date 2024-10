Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prosegue in Umbria l’impegno dinellaall’evasione tariffaria attraverso un progetto di verifica straordinaria a bordo dei mezzi e presso le fermate. Dal 2022 ad oggi sono 800mila i viaggiatori in regola e circa 30mila le sanzioni emesse a passeggeri sprovvisti di biglietto per un