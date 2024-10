Atalanta Genoa 2-0 LIVE | RADDOPPIO RETEGUI ad inizio secondo tempo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA Bergamo,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25.SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 54? Cross di