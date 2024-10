Assegnazioni provvisorie e continuità didattica una petizione per porre un freno al sistema | Occorre tenere conto delle esigenze degli alunni con disabilità

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unaonline, creata due giorni fa, sta facendo il giro del web per protestare contro leinterprovinciali nelscolastico. La, che si rivolge a tutti i cittadini italiani, sottolinea l'importanza dellaper gli studenti, in particolare per quelli con. L'articolo, unaperunal: “con” .