Anziani e in salute | ecco come si rimane giovani invecchiando

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 5 ottobre 2024) Invecchiare restando, attraverso una sana alimentazione e una regolare attività fisica, è possibile lavorando su se stessi in maniera scientifica. Anche per aumentare così l’aspettativa di vita indelle persone, che in Italia oggi non supera i 60 anni. La longevità, la nutrizione e la lotta allo stress sono gli argomenti al centro della due giorni a Milano del congresso internazionale