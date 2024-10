Amadeus a caccia di pubblico | tutorial per seguirlo sul Nove

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gli ascolti che sta ottenendo finorasulnon sono quelli auspicati alla vigilia. Anche ieri il programma dell’access prime time, Chissà chi è, si è fermato al 2.6% di share con appena mezzo milione di spettatori. Troppo pochi ma, chissà, magari ilè ancora in difficoltà nel trovare il tasto 9 del telecomando! Deve averlo pensato l’ormai ex volto di punta di Rai 1, che su Instagram ha pubblicato unin cui spiega da casa sua come poterlo seguire sul: Mi dicono che non riescono a vedere il canale. E allora piccolo. Dunque, io sono per esempio in cucina, voglio vedere ‘Chissà chi è’, è molto semplice: basta premere il canale 9 del digitale terrestre Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato.