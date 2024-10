Allarme a Torino Vanchiglietta | due persone e due cani cadono nel fiume salvati

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024)nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre 2024, per duee dueche sono caduti nelle acque delDora Riparia in lungoDora Voghera angolo corso Brianza a. I vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale sono riusciti a tirarli fuori tutti vivi e in buone