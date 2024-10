Aleandro Baldi in concerto per la Notte bianca in via Manzoni

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024)inper la "" in onore della Madonna del Rosario. Una serata di musica, danza, arte, cultura e animazioni per i più piccoli oggi, sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 20 in via, organizzata dalla Parrocchia di San Domenico insieme alla Quinta