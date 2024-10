Ajax-Groningen domenica 06 ottobre 2024 ore 16 | 45 | formazioni quote pronostici

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’non è più quello dei bei tempi e il, da molti più anni, non è più quella squadra in grado di stare appena sotto le migliori, ma questa resta una sfida di un certo rilevo nel panorama calcistico olandese. Inoltre, la squadra di Francesco Farioli non perde dal 18 agosto e sta cominciando InfoBetting: Scommesse Sportive e