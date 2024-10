Ai suoi tempi era in vigore il delitto d' onore ma Dante scelse comunque di mettere all' Inferno Gianciotto che uccise gli adulteri Paolo e Francesca

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Amor che divampa rapidamente; amor che a nessuno amato permette di non riamare; amor che travolge e conduce alla morte». Non è una parafrasi letterale del quinto canto dell’; ma è efficacissima. La si deve all’ex sindaco di Firenze, il sindaco dell’alluvione, il nonno dell’attuale sindaca: Piero Bargellini. Uno che di sé diceva: “Ho dichiarato così tante volte il mio amore per Firenze, che la devo sposare”.