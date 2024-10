Aggressione in via San Romano Due giovani portati in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) FERRARA Parapiglia nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18 in via San. Tanto che è dovuta intervenire una pattuglia della polizia e un’ambulanza del 118, che ha trasportato al pronto soccorso una ragazza e un ragazzino. Mentre uno degli aggressori – pare persona nota – è fuggito. Quanto accaduto è ancora tutto definire, ma secondo una prima ricostruzione le due persone portate via in ambulanza sarebbero state aggredite da un ragazzo e, sembra, anche una donna vicino a un negozio di via San. Sconosciuto il movente di tanta rabbia. Stando a quanto raccontato da alcuni passanti che si trovavano in via San, sembra che la lite e gli spintoni siano iniziati all’interno del negozio, per poi proseguire fino in strada, con grida che hanno allarmato anche un gruppetto di ragazzi che si trovavano in zona per festeggiare una laurea.