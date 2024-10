A Imola due incidenti stradali nel giro di poche ore

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDueneldiore a, fortunatamente senza gravi ripercussioni per i conducenti né sulla circolazione.La polizia locale è intervenuta in via della Cooperazione, dove un ragazzo di 26 anni era a bordo del suo