7 ottobre Piantedosi | Su eventuali manifestazioni si deciderà sul campo

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Avellino, 052024 "Chiaramente qualunque manifestazione svolta in violazione del divieto sarebbe illegale. Poi vediamo, la situazione sarà gestita dalle forze dell'ordine con il solito equilibrio, mi fido della loro capacità di confinare in un quadro di legalità senza turbative per la sicurezza pubblica. Sono decisioni che vanno prese sul, che si alimentano e beneficiano della saggezza e dell'equilibrio del personale che è sul". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, al termine del G7 dell'Interno a Mirabella Eclano (Avellino), rispondendo a una domanda sull'eventuale svolgimento dipro Palestina questo fine settimana nonostante il divieto a ridosso dell'anniversario del 7. G7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev