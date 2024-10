Zuppi | A Bologna violenza e paura che hanno portato all' omicidio di Fallou

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY"La città dirivela anche una, a volte inquietante, crudele, come sempre è la, frutto essa stessa di". Sono parole dell'arcivescovo diMatteo, nell'omelia per San Petronio, dove ha citato anche