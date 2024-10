Xbox Game Pass | I Giochi di Ottobre 2024 per gli Abbonati

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo aver annunciato i nuovidurante il TokyoShow, Microsoft ha svelato quali saranno quelli che entreranno ed usciranno dal servizio nella prima metà del mese di, ve li riportiamo a seguire.–rbrain.netNuovigià disponibili sono: MLB The Show 24 (Console): Immergiti nel baseball e vivi momenti decisivi, sognando di diventare una leggenda.Open Roads (Console): Tess Devine e sua madre intraprendono un viaggio alla scoperta di segreti familiari e fortune nascoste.Sifu (Cloud, Console, PC): Un combattente di Kung Fu cerca vendetta in un mondo realistico, affrontando nemici senza alleati. All You Need is Help (Cloud, Console, PC): Un simpatico gioco cooperativo con creature cubiche che uniscono le forze per superare sfide.