Weekend Anni ' 90 a Milano per il lancio della Serie Sky e NOW sugli 883 con Max Pezzali

(Di venerdì 4 ottobre 2024)pieno di soprese, quello in arrivo, per tutti i nostalgici degli’90, per i fan degli 883 e quanti aspettano trepidanti il debutto di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, la primadiretta da Sydney Sibilia.In occasione del debuttoprodotta da Sky Studios e Groenlandia, il 4 e il 5 ottobre in centro adalle 10.00 in via Celestino 9, Sky e NOW invitano tutti a una esclusiva experience’90: una due giorni di evento per rivivere gli esordimitica band al centroSky Original in partenza l’11 ottobre. Special guest Max, che chiuderà sabato sera la grande festa di.Quanti parteciperanno saranno accolti nella “Casa dei Fiori”, la fioreria dove un giovanissimo Max aiutava i suoi genitori, a Pavia, prima di raggiungere il successo.