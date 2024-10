Week-end | A MisintoSagra dell’uvae Patronale a Bollate la Semper verd a Senago la Notte Rosa

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tanti appuntamenti per tutti i gusti anche questa settimana. Ecco la consueta selezione di eventi, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024: CARONNO PERTUSELLA – Mele per contrastare la sclerosi multipla L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Alpini di Caronno e Bariola, Carabinieri in Congedo, Auser, Insieme Donna e Pro Loco, hanno aderito