VIDEO FOTO G7 | non sulla nostra pelle non nella nostra terra

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Nonpella, non. Contro il G7?.” “- G7 + trasporti”. “Il futuro non ci decide a porte chiuse”. Sono solo alcune delle frasi incise sugli striscioni che sindacati e associazioni di Sinistra hanno portato questo pomeriggio in corteo nel capoluogo irpino partendo da Piazza Libertò, a poche ore dalla chisura del meeting di Mirabella Eclano. Una manifestazione che fa da preludio alla grande mobilitazione Pro Palestina attesa per domani, sabato 5 ottobre a Roma, e che vedrà la presenza anche delle delegazioni irpine.