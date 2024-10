Vicesindaco Villaricca lascia l’opposizione incalza | E’deblace della giunta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Alla luce di quanto accaduto, assistiamo all’ennesimo fallimento dell’amministrazione Gaudieri. Dopo le dimissioni dell’assessore Flores negli scorsi mesi, seguono oggi anche quelle dell’assessore Ferrante e del Vice Sindaco Granata. È solo l’ultimo attodebacle dell’amministrazione Gaudieri che da subito ha mostrato i moltissimi problemi politici dovuti da una maggioranza non omogenea. Siamo al capolinea, le dimissioni dei due assessori, entrambi appartenenti alla lista del Sindaco e uno dei quali il Vice Sindaco, apre ad una crisi politica dell’attuale amministrazione che non è riuscita a risolvere nessun tipo di problema per i cittadini di”. Lo scrive, in una nota, Nicola Campanile di Per.