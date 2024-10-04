Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 20:30 (Di venerdì 4 ottobre 2024) Viabilità DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 19. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE DA LAURENTINA AD APPIA MENTRE L’ALTRO SULLA ROMA FIUMICINO PROVOCA DISAGI DALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA PASSIAMO ALLE AUTOSTRADE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ORA SULL A1 ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI MENTRE ...
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 19:15 - 05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA SALARIA E FLAMINI,A PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO A QUELLO PER LA TUSCOLANA IN INTERNA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE ...
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