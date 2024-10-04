Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 19:45 (Di venerdì 4 ottobre 2024) Viabilità DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI A CAUSA DEI PRECEDENTI INCIDENTI IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA SUL RACCORDO CON CODE TRA Roma FIUMICINO E PISANA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
Video di Tendenza
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA SALARIA E FLAMINI,A PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO A QUELLO PER LA TUSCOLANA IN ...
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA SALARIA E FLAMINI,A PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO A QUELLO PER LA TUSCOLANA IN ...
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA SALARIA E FLAMINI,A PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO A QUELLO PER LA TUSCOLANA IN ...
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma