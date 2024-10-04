Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 15:30 (Di venerdì 4 ottobre 2024) Viabilità DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE.Leggi tutta la notizia su romadailynews
Video di Tendenza
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 12. 00 A FINE SERVIZIO NELLE STESSE ORE POSSIBILI STOP ANCHE PER LA REGIONALE COTRAL E LE FERROVIE ROMA VITERBO E METROMARE PER QUANTO TRENITALIA IL SERVIZIO SARà REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 11:30 - PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN VIA PRENESTIN CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIAN E ...
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 10:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO PERCXORRENDO LA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PèARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN ...
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma